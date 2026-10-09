Juegos Bonaerenses 2026: El Distrito de 9 de Julio contara con una delegación de 180 deportistas y artistas
La delegación local, conformada por deportistas y artistas, competirá entre el 19 y el 23 de octubre, en Mar del Plata, en más de veinte disciplinas.
Ya quedó definida la delegación que representará a Nueve de Julio en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre.
Un total de 180 competidores, entre jóvenes y adultos, serán los protagonistas en “La Feliz”, acompañados por delegados, profesores, personal de salud y prensa.
LAS DISCIPLINAS EN COMPETENCIA
Juveniles
Atletismo: Salto en largo PCD, Salto en alto, Martillo, Jabalina y Velocidad
Atletismo PCD: Velocidad y Salto en largo
Lanzamiento de clava
Básquet 3×3
Boccia
Acuatlón
Bonaerenses en carrera
Cestoball
Futbol 11 femenino
Hockey femenino y masculino
Judo
Natación
Natación PCD
Padel
Patín
Skate
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis de mesa PCD
Adultos mayores
Newcom + 60
Newcom + 70
Futbol tenis
Tenis
Cultura Juveniles
Dibujo
Las finales se desarrollarán desde el 19 hasta el 23 de octubre en Mar del Plata. Próximamente se informará el horario de partida desde el Municipio.
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