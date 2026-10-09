Juegos Bonaerenses 2026: El Distrito de 9 de Julio contara con una delegación de 180 deportistas y artistas

La delegación local, conformada por deportistas y artistas, competirá entre el 19 y el 23 de octubre, en Mar del Plata, en más de veinte disciplinas.

Ya quedó definida la delegación que representará a Nueve de Julio en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputarán en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre.

Un total de 180 competidores, entre jóvenes y adultos, serán los protagonistas en “La Feliz”, acompañados por delegados, profesores, personal de salud y prensa.

LAS DISCIPLINAS EN COMPETENCIA

Juveniles

Atletismo: Salto en largo PCD, Salto en alto, Martillo, Jabalina y Velocidad

Atletismo PCD: Velocidad y Salto en largo

Lanzamiento de clava

Básquet 3×3

Boccia

Acuatlón

Bonaerenses en carrera

Cestoball

Futbol 11 femenino

Hockey femenino y masculino

Judo

Natación

Natación PCD

Padel

Patín

Skate

Taekwondo

Tenis de mesa

Tenis de mesa PCD

Adultos mayores

Newcom + 60

Newcom + 70

Futbol tenis

Tenis

Cultura Juveniles

Dibujo

Las finales se desarrollarán desde el 19 hasta el 23 de octubre en Mar del Plata. Próximamente se informará el horario de partida desde el Municipio.