Juegos Bonaerenses 2025: La nadadora Rocio Garcia le sumo la segunda medalla a la delegación nuevejuliense

Comenzó la actividad de los deportistas nuevejulienses en los Juegos Bonaerenses 2025 desde este martes en Mar del Plata. Alli juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad tuvieron su debut en las ansiadas finales y la alegría tal como decíamos en anterior informe no tardo en llegar, con Roció González en la disciplina acuatlon alcanzando el segundo lugar (medalla de plata).

La competencia prosiguió y ya transcurriendo la tarde, en los WhatsApp del grupo la alegría estallo cuando se conoció que la nadadora Roció García, se subía al podio en natación 25 metros libres Sub 14, para personas con discapacidad.

La vida por el agua en Rocío nació siendo una niña, los primeros pasos fueron en Atlético 9 de Julio durante los veranos, con instrucciones que le fue dando el profesor Leandro López y quien le enseño a nadar, luego paso con sus entrenamientos en La Alquimia, bajo las instrucciones de la profesora Leticia Arruiz.

El logro de Roció fue de toda la familia García – Montalbano, que explotaron de alegría en el seno familiar al conocer el logro de su hija.

Ambas nadadoras (Rocío González y Rocío Garcia), son acompañadas en Mar del Plata por la profesora Leticia Arruiz, son amigas, y además de compartir la pasión por la natación, ambas comparten habitación durante esta semana.