Juegos Bonaerenses 2025: El Acuatlon con Rocio Gonzalez, la primera medalla para la Delegación de 9 de Julio

La nadadora nuevejuliense Roció González que compite en torneos federados a traves del Club Junín, le dio este martes 14 la primera alegría a la delegación nuevejuliense que participa de Juegos Bonaerenses 2025, cuando se clasifico segunda en la disciplina de Acuatlon Sub 14, detrás de la atleta de La Matanza que se llevo el oro.

El Acuatlon consiste en natación y carrera, y en ese orden, Rocio termino en el primer lugar de los 100 metros de nado, pero en carrera de 1.000 metros la joven matacense tomo ventaja, por lo que la deportista de 9 de Julio se quedo con la presea de plata. De la competencia participaron 16 atletas.

Otros resultados y participación para atletas de 9 de Julio

En Padel Sub 14 Femenino, la pareja nuevejuliense integrada por Francessca Spinacci y Zara Enrico vencio a la de Saladillo en su primer partido.Pádel Sub 14: ganaron su primer partido.

Padel Masculino, sub 16,la dupla Casareas-Aramburu, perdieron ante Capitan Sarmiento.

Basquet 3×3 triunfo 15 a 2 ante Tres Lomas.

Patín artístico: participación en clínica para segunda y tercera categoría.

Judo Sub 14 Masculino, Manuel Benavides, Enzo Miño y Agustín Matorra.

Cestoball Sub 15 3×3: participación en la competencia correspondiente.

Taekwondo Sub 14: en actividad competitiva.

Tenis de mesa Sub 14: Ignacio Cappelletti ganó su primer partido.

Fuente: Información Municipal