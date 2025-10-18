Juegos Bonaerenses 2025: Arribo la Delegación de 9 de Julio con el logro de siete medallas y muy buenos resultados en las competencias

En la mañana de este sábado 18, minutos antes de las 8 horas arribo a la Terminal de Ómnibus el primero de los cuatro vehículos que transporto a la delegación de 150 deportistas, adolescentes y Adultos Mayores que compitieron de las finales de Juegos Bonaerenses 2025 en la ciudad de Mar de Plata. En la llegada del contingente estuvo la Intendente Municipal María José Gentile, quien saludo a los deportistas y agradeció al profesor Ariel Pesce por el trabajo hecho, junto al grupo de profesores y coordinadores que acompañaron.

Este año la delegación nuevejulienses, alcanzo siete medallas ( plata en acuatlon, plata en natación para pcd sub 14 femenino 25 mts libre, bronce en salto en alto, bronce en taekowndo sub 14 femenino, plata en Cestoball 3×3 femenino, plata en tenis de mesa para pcd, y oro en Newcom +60).

Sin embargo es de destacar que varios de los atletas de 9 de Julio que llegaron a la final de Mar del Plata, previo a ello debieron pasar por un gran «filtro regional», donde quedan por disciplina los 8 mejores de la provincia, en algunos casos mas deportistas. Lo cierto que varios deportistas de 9 de Julio se ubicaron entre los mejores cinco puestos, en otros de los casos por debajo del puesto 10, o compitiendo en instancias finales.

En dialogo con el profesor Ariel Pesce, este destaco el nivel que tiene 9 de Julio comparado con grandes ciudades que cuentan con otros tipos de estructuras, incluso ligas locales, que potencian mucho mas algunas disciplinas deportivas. A esto hay que agregarle el compromiso de los profesores, que tienen un trabajo silencioso en las escuelas o clubes, alentando a los chicos en formarse deportivamente. Un caso a destacar es el tercer puesto de Gonzalo Leal (Bronce), con Salto en Alto. Aquí en 9 de Julio hacemos mucho énfasis atletismo, pero no tenemos muy desarrollado el salto en alto, pero el trabajo de los profes, tiene estos resultados.

Por cierto queda ahora analizar ese balance por parte del área de Deportes, donde hay que destacar hay una muy buena comunicación desde el espacio municipal con clubes o instituciones deportivas. Y como hemos dicho en alguna otra oportunidad, no vendría nada mal contar con una agresiva política de deportes que perdure en el tiempo, no solo potenciaría mas deportistas y seria mucho mas saludable para la población, también es una oportunidad económica para futuro deportistas, como los que ya tiene el distrito.

Las disciplinas deportivas de 9 de Julio que participaron en Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata: Acuatlon; Atletismo; Atletismo; Atletismo trasplantado; Basquet 3×3 (atletico); Basquet 3×3; Beach voley; Beach voley; Bonaerenses en carrera; Cesto 3×3; Cestoball (cef 101); Cestoball; Futbol pcd (municipal); Futbol pcd; hockey )atletico); Hockey; Judo; Natacion; Natacion; Natacion pcd; Padel femenino; Padel masculino; Patin (atletico); Patin (el fortin); Skate; Taekwondo masculino; Taekwondo femenino; Tenis mesa pcd; Tenis mesa

En Adultos Mayores, participaron: taba, Newcom, tango, bonaerenses en carrera, tenis y orientación

Cultura: en Literatura, Cuento

El Medallero de 9 de Julio

Newcom +60 ORO

Rocío González Acuatlón plata

Rocío García natación plata

Cesto Ball 3×3 sub 15 plata

Emmanuel Zubiria plata tenis de mesa

Mia Moyano taekwondo bronce

Gonzalo Leal atletismo bronce