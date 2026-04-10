Jornada a Campo IPCVA: «Lo que el mercado pide, Shorthorn lo tiene»

Shorthorn, la primer raza británica y en aportar genética a la ganadería vacuna en Argentina, encara este año 2026 empezar a recuperar el terreno que nunca debió perder. Para ello, uno de los pilares es la comunicación de la raza y su potencialidad. La Asociación que nuclea a los cabañeros en el país, convenció a la organización del IPCVA en que tenia para mostrar ello y se lo pudo ver en el Estab. El Campito en Bordenave, partido de Púan. El presidente de la Asoc. Criadores Shorthorn Argentina, Alejandro Ferrero destaca las cualidades de la raza que llego al pais mediante Tarquino.

En el Campito, de Héctor Montero, un establecimiento de 700 hectáreas donde el Shorthorn esta presente como raza hace mas de 100 años, los dos lotes de vaquillonas y de vacas con crías se las observo excelente propio de la raza, además de su mansedumbre.

El establecimiento ha sido una especie de guardián del buen Shorthorn, al menos eso se respiraba al hablar con su propietario y todos coincidían en la calidad de animales que estaban expuesto.

Ferrero comento que la próxima semana habrá de realizarse la Nacional de Otoño en Azul, además de charlas que se irán haciendo hasta llegar a la Exposición de Palermo. El cabañero de la provincia de Córdoba sostuvo que lo que el mercado pide, Shorthorn lo tiene es cuestión de usarlo, animo.