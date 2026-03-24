Jornada a Campo: Hacer ganadería en ambientes difíciles y el desafío de producir más kilos y acceder a mejores mercados

El próximo 8 de abril, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará adelante una nueva edición de sus tradicionales Jornadas a Campo, esta vez en el sudoeste bonaerense, una región clave por sus condiciones productivas desafiantes. El encuentro se realizará en el establecimiento Cabaña El Campito, ubicado sobre la RP 76, a 5 km de Bordenave y a 10 km de la localidad de 17 de Agosto.

Con el eje puesto en cómo producir más kilos reales en ambientes difíciles, la jornada combinará contenidos técnicos con experiencias prácticas a campo, en un formato que ya se consolidó como referencia para productores, asesores y actores de la cadena ganadera.

Salidas a campo y conferencias

La primera salida abordará el uso de sainfoin, una leguminosa que se presenta como alternativa estratégica por su capacidad de producir en condiciones donde la alfalfa falla y sin riesgo de empaste. Mientras que la segunda parada estará centrada en un sistema de ciclo completo de alta eficiencia, orientado a la producción de novillos pesados, una categoría cada vez más demandada por el mercado.

Además, el programa incluirá una serie de disertaciones técnicas con especialistas como Juan Martín Narbaitz, del Centro Argentino de Biotecnología Animal. Narbaitz será el encargado de analizar cómo elegir genética adaptada para lograr más terneros con menor carga de trabajo.

Por su parte, Adrián Bifaretti, del IPCVA, brindará un panorama de las perspectivas de mercado, poniendo el foco en las variables que hoy marcan el ritmo del negocio ganadero. En esa línea, se sumará Gerardo Leotta, del Consorcio ABC, quien explicará cómo cumplir con los requisitos de la Unión Europea y asegurar el acceso a mercados de exportación.

En el plano productivo, Guillermo Marrón, de INTA Castelar, presentará las claves de siembra en suelos con limitantes a través del método MAG para la implantación de pasturas. Mientras que Silvio Marchetti, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, abordará el nuevo escenario que plantea la obligatoriedad del chip electrónico para trazabilidad a partir de 2026.

Otro de los temas relevantes será el potencial de los cruzamientos. El asesor privado Rodolfo Peralta expondrá cómo el uso del vigor híbrido puede permitir incrementos de hasta un 20% en la producción de kilos, una estrategia que gana cada vez más interés en sistemas de cría y ciclo completo.

La apertura institucional estará a cargo de Héctor Montero, propietario del establecimiento anfitrión, junto a Federico Castoldi, del INTA, y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA, quienes darán marco a una jornada que busca integrar conocimiento, tecnología y experiencia productiva.

La participación será libre y gratuita, aunque con cupos limitados. Por ello, se recomienda realizar la preinscripción previamente o comunicarse al (+54 11) 4415 8189 para asegurar un lugar