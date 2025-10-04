Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

El presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una reunión en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”, publicó Milei en su cuenta de X.

Milei volvió a llamar “Presi” a Macri, luego de los enconos desatados el año pasado por los señalamientos a la gestión del líder de PRO; y por los destrato de la hermana de Milei a los amarillos en el armado electoral en la Ciudad, este año.

La cita en Olivos se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso. El acuerdo con Macri representa un paso clave en la estrategia de consensos que el Gobierno considera imprescindible para sostener su agenda de cambios.