Jamás lo olvidara: Tizziano Perrotta marco dos goles para «El Taladro»

Por la sexta fecha del Torneo Apertura y en el Florencio Sola, el equipo de Banfieldo goleó 3 a 0 a Newell´s, donde el DT del «taladro», Pedro Troglio repitió casi el mismo 11 inicial de la derrota contra Racing con un cambio obligado: Sergio Vittor no pudo ser tenido en cuenta por una distensión muscular en el isquiotibial derecho, en su lugar ingresó Nicolás Meriano que no sumaba minutos desde la caída en Junín ante Sarmiento.

En Banfield, el jugador de 9 de Julio, Tizziano Perrota fue parte de los 11 titulares, y ex Agustín Álvarez tuvo una noche soñada y que jamás olvidara, ya que marco dos de los tres goles con el que el Taladro se quedo con la victoria ante Newell´s.

Tizziano con el dorsal 17, se valio de su altura y capacidad de cabecear y a los 7 y 27 del segundo tiempo, estuvo en el momento justo para hacer estallar de alegría al Florencio Sola. Ademas para culminar una noche soñada, la transmision televisiva del partido, lo destaco como el jugador mas rendidor del partido.

Cabe destacar que el nuevejuliense, inicio este nuevo torneo de LPF, en el equipo titular y tenido en cuenta por Troglio. Tizziano comenzó sus inferiores en Agustin Alvarez y a sus 13/14 años comenzo a trabajar en la Academia Javier Macherano en Lincoln, y luego de varios partidos en el club linqueño, paso a ser parte de las inferiores de Banfield.