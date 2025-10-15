IPCVA: Campos sin desforestación la credencial de la carne argentina que fue presentada en Anuga

El marco de la feria alimentaria Anuga, en Colonia, Alemania donde casi un centenar de empresas argentinas participaron de la misma, entre ellas 32 frigoríficos cárnicos que junto al IPCVA desplegaron un trabajo de promoción de la carne vacuna de nuestro pais, y en ese escenario se presento el trabajo que el pais tiene en materia ambiental.

Esto a partir de la normativa europea de comprar solo carne vacuna producida en campos sin desforestación, por lo que una comitiva que integro el IPCVA y frigoríficos, expusieron ante autoridades europeas e importadores. Fue allí que el frigorífico Arrefeeb, de la localidad de Pérez Millan, partido de Arrecifes, presento y demostró la experiencia argentina de exportar carne producida en establecimientos libres de deforestación tal como lo requiere la normativa 1115 de la Unión Europea.

Cabe destacar que la disposición europea fue prorrogada por un año y a pesar de que varios países exportadores están atrasados en el cumplimiento de la misma, Argentina presentó credenciales suficientes como para lograr la aceptación de compradores.

Hugo Borrell, Ceo de Arrebeef, nos cuenta como ellos ya están trabajando y fue lo presentado en Anuga