IOMA: Alerta por la filtración de padrones de afiliación y medidas de seguridad adoptadas

IOMA confirmó que sufrió un ataque cibernético en las últimas horas que afectó los padrones de afiliación, aunque aseguró que no hubo vulneración de datos personales sensibles ni se vio comprometido el funcionamiento de sus sistemas. La situación encendió alertas y motivó una serie de recomendaciones urgentes para evitar fraudes.

Según se informó oficialmente, la amenaza fue difundida por Chronus Team, una organización con antecedentes en México y otros países de la región, vinculada a filtraciones de datos de organismos públicos. En su advertencia, el grupo incluyó al organismo bonaerense dentro de una supuesta “megafiltración” en Argentina, junto a otras dependencias estatales.

Desde la obra social indicaron que ya se iniciaron denuncias penales y acciones ante áreas especializadas en ciberdelito, con el objetivo de prevenir maniobras fraudulentas y colaborar en la identificación de los responsables. En paralelo, se reforzaron medidas de resguardo sobre la información afiliatoria.

Ante este escenario, IOMA advirtió a sus afiliados sobre posibles intentos de estafa. Recordaron que la institución no solicita datos personales, claves ni códigos de verificación por teléfono, WhatsApp o redes sociales, y alertaron sobre falsos gestores que podrían intentar engañar con excusas como “actualización de padrón” o “renovación de credenciales” para concretar fraudes o acceder a cuentas bancarias.