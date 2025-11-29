Inundaciones y caminos intransitables: Entidades agropecuarias de un distrito bonaerense exigen medidas urgentes para evitar el colapso productivo y sanitario

Las entidades agropecuarias del Partido de Bolívar —Sociedad Rural, Cooperativa Agropecuaria Bolívar y Federación Agraria— presentaron este viernes una nota formal al intendente Marcos Pisano, otra al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Franco Canepare, y también a los tres bloques que integran el HCD: Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Juntos UCR–CC.

Además, representantes de las entidades informaron que en las últimas semanas se han reunido con productores de distintas zonas del Partido, constatando en territorio la extrema gravedad en la que se encuentran los caminos rurales y el impacto directo que esto tiene en la actividad productiva, la movilidad y la vida cotidiana de las familias rurales.

El reclamo conjunto se fundamenta en la grave situación de la red vial rural del distrito. Según detallaron, los más de 1.500 milímetros de lluvia acumulados durante el año, sumados a la falta de mantenimiento, provocaron que numerosos caminos se encuentren intransitables, afectando la circulación de productores, trabajadores rurales, docentes, estudiantes y familias de las comunidades del interior.

También advirtieron que esta situación está dificultando el cumplimiento en tiempo y forma de la campaña de vacunación contra la aftosa, lo que representa “un riesgo concreto para el estatus sanitario que Bolívar y la región han sostenido durante años”.

En las notas presentadas, las entidades plantearon cuatro pedidos centrales:

1. Implementar en los próximos 80 días un plan de contingencia para el arreglo y mejorado de los caminos troncales, aprovechando la actual baja del agua y la humedad favorable del suelo.

2. Solicitaron que en la Ordenanza Impositiva 2026 se reduzca al 50% el valor que marca el artículo 45 de la Ordenanza Impositiva 2025, que para la Zona 1 está estipulado en 0.485 kg de hacienda bovina, promedio establecido según el INMAG, y para la Zona 2 en 0.378 kg de hacienda bovina, promedio establecido también según el INMAG. Asimismo, desde las entidades se solicitó que en ambas zonas se elimine el índice de Gas Oil Premium Más establecido en la ordenanza vigente, comprendiendo que no están dadas las condiciones productivas ni territoriales para exigir una carga mayor cuando el productor, el trabajador rural y la comunidad educativa ni siquiera pueden transitar.

3. Solicitar a la Provincia de Buenos Aires que mantenga los valores actuales del impuesto inmobiliario rural, sin incrementos que agraven la situación del sector, y pedir al Honorable Concejo Deliberante que acompañe y respalde las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial —incluyendo las que pueda realizar Marcos Pisano en su nueva función como senador— para garantizar que dichos impuestos no sufran aumentos que perjudiquen aún más a los productores.

4. Reclamar a Nación el cumplimiento de los compromisos asumidos en la asamblea de 9 de Julio, donde se prometieron fondos, maquinarias y recursos destinados al arreglo de los caminos rurales.

Las entidades subrayaron que los planteos no responden únicamente a la necesidad de recuperar la productividad del campo, sino también a la urgencia de proteger la vida cotidiana y la movilidad de toda la comunidad rural. “Cuando el campo no puede producir, el impacto alcanza a todo el Partido de Bolívar”, remarcaron.

Finalmente, solicitaron que estos reclamos sean tenidos en cuenta en el marco del análisis de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y del Presupuesto 2026, actualmente en elaboración.

Prensa Soc. Rural Bolivar