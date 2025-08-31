Inundaciones: Prorrogan el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario para todo el partido de 9 de Julio

En la jornada de este viernes 29 de agosto se reunió la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (CEDABA), en su 273 reunión ordinaria, donde en el orden del día se incorporó la solicitud del partido de 9 de Julio de prórroga del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación del distrito. Esto se venía trabajando desde Sociedad rural de 9 de Julio con el Municipio local, desde que comenzaron a darse las inundaciones y anegamientos de campos.

También la reunión trato la solicitud de los distritos vecinos de Carlos Casares y Bolívar, además de Tapalqué.

Además de funcionarios de áreas de gobierno provincial, y del Banco Provincia, estuvieron presentes representantes de la producción, por CARBAP, Mariano Williams y del vicepresidente de la entidad, Hernán Silva; y un representante por Sociedad Rural Argentina.

La imagen muestra la situación en Paraje El Tejar, luego de la lluvia que se dio los dias 19 y 20 de agosto ultimo

Tras evaluarse lo presentado sobre el informe agroclimático, antecedentes, datos, y evaluadas las afecciones, se prorrogo el estado de emergencia y o desastre agropecuario por inundación a los partidos de Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares y Tapalque, por el periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 28/02/2026.

9 de Julio:

La prórroga extendida por la CEDABA al partido de 9 de Julio alcanza a todos los cuarteles del distrito: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV.