Inundaciones: «Hay atrás una desidia de 25, 30, 40 años de obras que faltan»

Iniciado el invierno el mismo se da con una limitante de lluvia y esto da un respiro para poder dar una respuesta en lo que refiere a limpieza de canales y reparación de caminos rurales, donde la red vial hoy esta en un 90 por ciento colapsada por la presencia de agua y donde solo se la puede transitar en una pick up, un tractor o a monta de caballo, siempre y cuando quien cruce esas lagunas, no se encuentre con un profundo pozo.

Los propios productores reconocen que las lluvias fueron abundantes en tan solo tres meses, pero si comparan la sucedida hace 12 años atrás, aquella era mayor, pero habia caminos, aseguran., y es lo que hoy mucho cuestionan. Además el sistema de canalización no drena lo que debería estar haciéndolo.

Desde El Regional Digital se volvió a dialogar con el Secretario de Obras publicas, Juan Pablo Boufflet, en especial por la situación que se da en la zona de Facundo Quiroga, que fue donde menos llovió, pero hoy esta los productores del lugar están tan complicados como los de Corbett o Santos Unzue, donde además de las abundantes lluvias reciben el agua del sur de Carlos Casares. En Quiroga los productores enviaron en la ultima semana una nota firmada al Concejo Deliberante pidiendo soluciones.

Esa nota tuvo su respuesta esa misma mañana, el funcionario de Obras Publicas, informo la labor que se esta haciendo en la limpieza y profundización de un canal que va desde Neild y hasta Quiroga, y que desemboca en el canal San Emilio Sur. Alli les informo que en el termino de 4/5 días finalizarían la obra.

El municipio nuevejuliense además de estar con el agua al cuello por esta situación se encuentra con otra limitante, no cuenta con las maquinas necesarias, producto que en los últimos 5/10 años no hubo inversión en la red vial, sin embargo, la Tasa Vial se cobro, pero no se adquirieron maquinas.

Boufflet si bien dijo que «se viene dando una respuesta, por ahí está un poco dispersa entre los reclamos de ellos (los productores) y grafico que hay como tres frentes. Nosotros estuvimos el miércoles (Camino Neild-Quiroga), viendo cómo iban los trabajos, charlando con distintos productores, visitando diferentes zonas y viendo cómo estaban. El sábado volví a ir y a revisar otra parte en Quiroga y estar con otros productores, y ya vimos algunos cambios, informo.

Este viento del dia domingo y lunes, comprometió un poco más la zona de la Corona, y al lado donde están las contenciones del pueblo, la verdad el agua subió al camino, se ha complicado un poco, reconoció.

A pesar de ello, Boufflet informo que se esa descomprimiendo el agua, creemos que en cuatro o cinco días más llegaríamos a Quiroga (esto dijo el lunes ultimo), y según detallo al día lunes 23 faltaban 4200.

En otro orden dijo que dias atras se reunio con productores de la zona de Dudignac, ese es otro de los frentes complejos que esta con mucha cantidad de agua y con poca obra, porque no hay obras hechas legales como para sacar el agua, acuso.

De la reunion con productores dudigñaquenses y de Santos Unzue, tambien participo la Cooperativa Agricola Dudiganc, aportando su compromiso, vamos a trabajar codo a codo con ellos para solucionar ahí. En el partido los productores tienen cosecha por sacar, animales, etc.

Según Boufflet, «los recibo todo el día o los atiendo por teléfono o los atiendo en diferentes reuniones. Comprendo el enojo. Lo que pasa es que hay atrás una desidia de 25, 30, 40 años de obras que faltan, obras que están mal hechas, obras que no fueron enumeradas dentro de la regla y hoy no te permiten limpiarlas porque no están legalizadas», denuncio el funcionario municipal.

Entonces, hoy te encontras con un montón de ese enojo, que si bien a nosotros la estamos ligando y lo estamos viviendo en carne propia; donde hay gente que lo entiende, hay gente que se pone dispuesta a colaborar y hay gente que está en el enojo, que también es entendible. Tienen producción, tienen cereales cosechados húmedos sin sacar, tienen animales que se les pasan de tamaño, y es entendible, dijo a El Regional Digital.