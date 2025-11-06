Inundaciones: Gentile informo de las decisiones que tomaron en la reunión junto a Nación y Provincia

Tal como se conoció en la jornada de este ultimo miércoles cuando la ministra de seguridad del gobierno argentino, Patricia Bullrich, en decidir asistir con recursos a distritos afectados como 9 de Julio, Carlos Casares, Gral. Vaimonte y Bragado, y donde también se informo que se instalaría un centro de operaciones para la región desde la ciudad de 9 de Julio.

En ese sentido a modo de adelanto a El Regional Digital, la Intendente Gentile había informado que hoy jueves llegaría al Municipio el Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencia (AFE), Santiago Hardie, acompañado del Director de Vialidad Nacional y de efectivos del Ejercito Argentino.

En tanto que sobre la noche del miércoles desembarco en la ciudad vía aérea, en un helicóptero de la policía bonaerense, personal de Defensa Civil. La Jornada fue intensa y dio comienzo a las 8AM, cuando la Intendente Gentile compartió un desayuno con efectivos militares y de Defensa Civil, luego la mandataria municipal fue parte de la comitiva que sobrevoló el distrito y la región y descendieron en un establecimiento rural, para regresar a su despacho y allí reunirse con Hardie y demás comitiva, además de personal de Defensa Civil a cargo de su director, Fabian García.

No obstante en paralelo, en las oficinas de la Delegación Hidráulica 9 de Julio se dio una reunión encabezada por el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y funcionarios de las areas de Vialidad provincial, de la Dirección de Hidráulica, de la Autoridad del Agua, del Ministerio de Desarrollo Agrario, los concejales, Julia Crespo y Sebastián Malis, todo esto ante las declaraciones emitidas por Bullrich quien adujo falta de accion por parte del gobierno de Kicillof en lo que a inundación refiere.

Luego la comitiva de funcionarios provinciales se hicieron presentes en el Municipio (sin la presencia de Katopodis) y se reunieron con los funcionarios nacionales y municipales, participando solamente, Maria Jose Gentile y Juan Pablo Boufflet.

Luego de algunos intercambios y puntos de vistas, y consultas sobre sobre el aporte de Nación, se acordó avanzar en dos reuniones de acción. Por un lado Defensa Civil junto personal del Ejercito, en sede del Centro San Cayetano, donde es el centro de operaciones. Y la segunda, mas abocada a lo estructural como caminos y limpieza de canales.

Del encuentro también participaron en modo de oyentes la Jefatura de la Policia Comunal 9 de Julio, de la Comisaria 9 de Julio, del CPR 9 de Julio, de Sociedad Rural de 9 de Julio, su presidente, Hugo Enriquez y de Carbap, su presidente, Ignacio Kovarsky.

Conceptos de la Intendente Maria Jose Gentile

Tras culminar la ronda de intercambios entre nación, provincia y municipio, la Intendente Maria Jose Gentile en dialogo con El Regional Digital, dijo fue una reunión en la cual podemos amalgamar al equipo de trabajo que ya venimos llevando adelante, refiriéndose a Nación. Valorando según sus palabras, la presencia del Ejercito Argentino

Gentile puntualizo que Nación viene a sumar a este trabajo en conjunto que venimos realizando y hablo de lo observado en el vuelo sobre el distrito, destacando que si bien no la sorprende la situación, el estado de gravedad es mayor al vuelo que hice en el mes de septiembre junto a Defensa Civil, reconoció.

Por ultimo consultada, a partir de la sumatoria de nación al trabajo, si se prosigue con la misma modalidad con la presencia de los productores y las entidades rurales en la mesa que se reúne cada 15 días, aseguro que si, ya que las prioridades se fijan en conjunto, y nos hace mantener el ritmo de trabajo, aseguro.