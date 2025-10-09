Inundaciones: En Carlos Casares reunió el Comité de Cuenca A3 sin mucho que decir

Este jueves, en horas de la mañana, el municipio de Carlos Casares fue sede de una nueva reunión del Comité de Cuenca de la subregión A3, donde intendentes y funcionarios provinciales quienes se dispusieron a analizar el escenario hídrico de la región, donde los distritos mas afectados son 9 de Julio y Casares.

Conforme a un informe del municipio de 9 de Julio, que participo a través de la señora intendente, Maria Jose Gentile, en calidad de vice presidente del Comité; el encuentro tuvo como eje principal la evaluación del impacto de las lluvias en los distintos distritos y la coordinación de acciones conjuntas para mitigar los efectos de las inundaciones, especialmente en zonas rurales y sectores productivos, detallaron, donde cabe destacar la falta de obras en alteos de caminos y de limpieza en canales como así también alcantarillados, fue uno de los detonantes que se le endilga a la gestión municipal.



El intendente anfitrión, Daniel Stadnik, quien es presidente del Comité, destacó la importancia de que Carlos Casares sea sede de la jornada y subrayó que “el Comité de Cuenca es una herramienta fundamental con la que cuenta la Provincia de Buenos Aires para articular políticas entre los municipios y avanzar en una gestión hídrica planificada”. Tras su apertura, los mandatarios de cada distrito presentaron el cuadro de situación y trazaron un análisis económico y de infraestructura.

Cabe destacar que esta reunión del Comité de Cuenca A3, se da tras conocerse dias atras una denuncia penal por cinco productores de Carlos Casares, precisamente para con las personas del Presidente, Stadink, vice presidente, Gentile y tesorero, Pugnaloni. Sobre ello no se informo que se dijo, como tampoco cuales son las proximas acciones a llevar adelante ante la provincia de Buenos Aires.

Participaron del encuentro el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna; el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez; María José Gentile (Intendente de Nueve de Julio y vicepresidente del Comité de Cuenca Subregión A3), y los intendentes Sergio Barenghi (Bragado), Luis Pugnaloni (H. Yrigoyen) Salvador Serenal (Lincoln) Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), entre otros representantes municipales de la región.