Inundaciones en 9 de Julio: Nadie quiere el agua y esto trajo conflictos y hasta un hecho delictivo

Hace unos cuatro meses atras desde el seno de Sociedad Rural de 9 de Julio habían advertido que sino se trabajaba de manera mancomunada entre municipio, productores y entidades, podrían llegar a darse algún tipo de conflicto, y esto llego este jueves 25 en horas de la tarde en la intersección de ruta provincial 65 y ruta provincial 70, hacia un lado El Tejar y hacia el otro, Carlos María Naon. Mirando a la localidad de El Tejar, el camino es un mar, para el lado de Naon, el agua amenaza el único camino que tienen los vecinos.

En el medio sobre ruta provincial 65 hay dos sistemas de alcantarillados, uno ciento por ciento tapado y el restante no cumple en su totalidad como tendría que drenar el agua.

El Regional Digital se hizo presente esta mañana en el lugar donde desde temprano varios productores se hicieron presentes. Tambien estaba personal policial del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio y una delegación de Vialidad Junín. Ayer jueves, en horas de la tarde un carretón llego al lugar, con una retro excavadora, con la función de en principio limpiar el canal hacia Carlos María Naon, dicen que son 2.000 metros, sin embargo el trabajo se centro en limpiar uno de los alcantarillados, y esto exaspero a los vecinos de Naon, que según reportaron, se hicieron presentes unos 50 en lugar rechazando esa obra, y si que les limpiaran el canal. Temen que al no estar limpio, les pueda tapar el único camino que tienen para transitar.

Luego de irse la maquina, alguien mas tarde, aseguran cuatro pick ups, llegaron al lugar, rompieron señales de transito (delito) y taparon el ingreso de agua que proviene desde el lado de El Tejar. Esto también molesto mucho a los vecinos de esa zona.

Víctor, un trabajador rural de zona El Tejar, y Diego, vecino de Carlos María Naon dejaron sus miradas en esta situación.