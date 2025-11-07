Inundación: Municipalidad dio a conocer los trabajos que se realizan en canales y caminos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.



En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos, donde la prioridad es conservar los accesos a las localidades:

– Camino La Colonia – Naón (P-18)

– Dentro de la localidad de Dennehy se trabaja en el desagote de canales cerca de viviendas afectadas

– Vía Morea – Dudignac (P-8)

– Limpieza de canal «El Cardizal» – Morea

– Camino El Sauce

– Colocación de tubos en Los Caldenes

Además, el equipo de Vialidad Provincial sigue abocado a los trabajos de reconstrucción del acceso a La Niña (P-3) y a la limpieza de canales laterales.