Interna en el Justicialismo nuevejuliense: «No fueron avales, fueron decisiones politicas», denunciaron desde el MJN, tras bajarle el PJ bonaerense la lista de candidatos

La interna peronista en 9 de Julio no tiene acuerdo de unidad, pero tampoco podrá ir a las urnas el próximo 15 de marzo para elegir sus autoridades partidarias locales, ya que la decisión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, decidió de manera arbitraria que esto no esa posible, al dar de baja una de las listas, el Movimiento Justicialista Nuevejuliense (MJN) y que encabezaba como candidato a presidente, Cristian Martin y candidato a primer congresal, Mauro Esteban. Sobre la ultima hora del jueves 19, les fue informado que la lista no estaba aprobada, informaron y a pesar de apelar, el intento no tuvo frutos, informaron desde el espacio político en una conferencia de prensa, dada en la sede del sindicado de Luz y Fuerza.

En la mesa se sentaron los candidatos a presidente, Cristian Martin y la Dra. Gisel Morell, en su condición de vice candidata a presidente, y los apoderados de la lista, Juan Pablo Gagliano y Juan De Sogos, quienes expusieron ante la prensa y respondieron a consultas periodísticas.

En primer lugar, Martin recordó de la elección interna y en 9 de Julio, la lista que nos representa ha sido bajada, y dio a conocer que la conformación de la misma es el fruto de un trabajo largo y fueron convocadas todas las agrupaciones políticas del distrito de 9 de Julio, además de sindicatos, informo y que se habían colocado a modo de respaldo detrás de los interlocutores. Según Cristian Martin en la conformación de la lista, había sido invitado la agrupación de la Cámpora.

A su turno, Gagliano explico que para presentar una lista, se requerían los correspondientes avales y que es el 2% del padrón local de afiliados, eso es 98 avales, y se presento una nomina de 150, informo y mostro ante la prensa los mismos.

En tanto que el pasado jueves 19 del corriente mes a las 23:30hs. sale una resolución 11, la que informa que los avales presentados «son insuficientes», sin embargo, dijo Gagliano, los que eran insuficientes para esta lista, si lo fueron para la lista que encabeza a presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, indico el apoderado del MJN. El paso que dimos fue una apelación el día 21/02, en que revean esta conducta, dijo.

Gagliano aseguro que no hay inconsistencia en esto, señalan como argumento hubo un desperfecto por parte del partido al momento de la carga en el sistema. Nosotros hemos presentado todo, dijo y mostro la aceptación con sello y firma del órgano del PJ bonaerense.

El apoderado de MJN, prosiguió en su exposición y dio a conocer que el 22/02 a las 18:30 hs. se desestimo nuestra apelación y a las 23:30 otra resolución de ese mismo día, se consagro como única lista y ganadora la que encabeza, Augusto Ippolitti, dijo.

Por su parte, De Sogos, con un tono muy molesto, expuso que desde hace varios años, los manejos que se dan dentro del partido generan problemáticas y quiebres dentro del peronismo. Son manejos que últimamente nos tiene acostumbrados por el sector de la Cámpora, dejándonos afuera de las listas el movimiento obrero (sindicatos), ninguneándonos, por lo que aseguro, no fueron avales, fueron decisiones políticas, y tiene nombre y apellido, Zurro de Pehuajo, y Malena Defunchio, y se suma la conducción de Augusto Ipolitti. Los únicos responsables que no nos dejan participar en elecciones internas democraticas dentro del partido», puntualizo el dirigente y apoderado del MJN.

En el final tanto Morell como Martin, aseguraron que esto que les ha sucedido, les redobla el esfuerzo por trabajar para de cara a las elecciones 2027 buscando poner al peronismo donde debe estar, gobernando, cosa que no lo hace desde hace 20 años.