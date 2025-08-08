Interceptaron un camión que llevaba remifentanilo, un opioide más potente que el fentanilo

Un cargamento con medicamentos sin autorización fue detectado en la localidad bonaerense de Cañuelas y entre los fármacos hallaron remifentanilo, un opioide 15 más potente que el fentanilo. El conductor quedó detenido.

Efectivos de la Sección Seguridad Vial Cañuelas, pertenecientes al Escuadrón Seguridad Vial Autopista Sur, realizaron un operativo a la altura del kilómetro 76 de la Ruta Nacional Nº 3 donde interceptaron un camión de cargas generales que se dirigía desde Capital Federal hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.

Al comenzar con el control correspondiente, el conductor no presentó licencia de conducir, y tras efectuar la inspección de la carga se detectó un pallet sin remito o factura, cuyo contenido no pudo ser justificado.

Durante la pesquisa, los gendarmes hallaron productos farmacéuticos sin documentación respaldatoria, algunos de ellos valuados como de alto riesgo sanitario, como remifentanilo y morfina clorhidrato.

Los expertos informan que el remifentanilo “es un opioide sintético agonista selectivo de acción rápida, 15 veces más potente que el fentanilo”.

Ante lo hallado, dieron intervención al Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, quien autorizó el traslado del vehículo hacia la Sección Seguridad Vial Cañuelas, donde se efectuó una inspección minuciosa con apoyo del personal de Criminalística y Estudios Forenses.

Como resultado del operativo, se decomisaron más de 2.000 ampollas de morfina, 250 frascos de remifentanilo y una gran cantidad de medicamentos e insumos médicos.

El camión con acoplado fue incautado junto con la mercadería, mientras que el conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).