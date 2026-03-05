Intensa agenda de la Intendente Gentile en La Plata: Seguridad, agua en Ciudad Nueva y basural

La Intendente municipal de 9 de Julio, Maria Jose Gentile desarrollo este miercoles 4 una extensa agenda en la Ciudad de La Plata con reuniones en distintos ministerios y direcciones del gobierno provincial, con el objetivo de alcanzar herramientas y soluciones al distrito nuevejuliense.

En ese marco en primer lugar, la Jefe Comunal de 9 de Julio fue recibida por el Ministro Javier Alonso en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, donde mantuvo una reunión de trabajo para abordar distintos temas de relevancia para la comunidad de 9 de Julio.

Conforme se publico en redes sociales del municipio, «el eje principal del encuentro fue el avance en la puesta en funcionamiento del convenio de multiagencia, una herramienta fundamental que nos permitirá fortalecer el trabajo coordinado entre todos los servicios de seguridad y emergencia: bomberos, ambulancias, 911, Policía Comunal y Guardia Urbana. Este acuerdo busca optimizar recursos, mejorar los tiempos de respuesta y brindar mayor tranquilidad a nuestros vecinos.

Gentile estuvo acompañada por el Sub Secretario de Seguridad, Walter De Paoli, y donde subrayo que se le planteo al ministro de seguridad, «la problemática vinculada a la falta de agentes policiales en el distrito y asumieron el compromiso de avanzar a la brevedad en soluciones concretas, tanto en la incorporación de personal como en el refuerzo logístico necesario para que la Policía Comunal pueda cumplir su tarea en tiempo y forma en todo el partido».

En declaraciones al programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Gentile adelanto que en los próximos días serian repatriados 10 efectivos de policía a 9 de Julio, lo que es una muy buena noticias, dijo.

Ministerio de Medio Ambiente: basural de la ciudad

En otro orden de la agenda en la capital provincial, la Intendente Gentile se reunió con el Ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Villar, donde tal como había adelantado, ante la critica situación que se enfrenta por el basural y los incendios generados.

Gentile detallo que «a partir del informe técnico realizado por equipos del propio Ministerio, expusimos en detalle la situación actual, las acciones que se vienen desarrollando para contener el foco y las tareas de control que se realizan de manera permanente.

Planteamos la necesidad de contar con acompañamiento de la Provincia para avanzar en el proyecto de un relleno sanitario, una solución estructural que permita abordar de manera definitiva la gestión de los residuos en nuestro distrito.

Se acordó avanzar en la implementación del programa «Mi Provincia Recicla», una iniciativa que fortalece las políticas de separación en origen que ya se vienen desarrollando en el municipio y que permitirá además sumar herramientas y apoyo logístico para mejorar y ampliar el servicio.

Agua en Ciudad Nueva

Finalmente, la mandataria comunal de 9 de Julio informo que mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del directorio de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), donde dialogamos sobre los avances en el proyecto de mejoras y ampliación de la planta potabilizadora de agua.

El objetivo de estas gestiones es poder incrementar la capacidad de producción y optimizar la calidad del servicio, garantizando mayor cantidad y mejor calidad de agua potable para la ciudad que actualmente se encuentra bajo la concesión de ABSA.

Asimismo, se analizó la proyección a futuro de esta obra, que permitirá avanzar en la posibilidad de incorporar al servicio a Ciudad Nueva, ampliando así la cobertura y brindando una respuesta a una demanda histórica de ese sector de la comunidad.