INTA Rafaela: el tambo robot sigue con indicadores muy por encima de lo proyectado

El INTA Rafaela presentó su informe mensual de indicadores de diciembre de 2025 del sistema de ordeño voluntario en tambo robot. Allí, detalló los números referidos a producción, conformación del rodeo, calidad higiénico-sanitaria y manejo reproductivo, entre otros indicadores.

Por encima de lo esperado

La cantidad de leche producida fue mayor a la prevista, con 68.234 litros (sobre 60 mil estimados), pero menor a la generada durante noviembre del mismo año, que rebasó los 75 mil litros. En lo referido a producción, la mayoría de los indicadores siguieron este comportamiento. Incluso la cantidad de vacas cayó, de 86 a 83.

La tasa de concepción (51%) excedió lo estipulado durante el trimestre (35-42%), pero el promedio durante 2025 se quedó dentro de ese margen (39%).

Indicadores varios

El informe presentó las cantidades de alimentos que reciben las vacas por día. Porcentualmente, fue mayor el balanceado (21,4%), seguido por el silaje de sorgo (15,4%) y el de maíz (14,2%).

La lista de estadísticas ambientales, que contabiliza el consumo de recursos, no cuenta con un estipulado mensual. Durante diciembre, el tambo utilizó más de 6200 KWh, con un porcentaje mayor dedicado al confort térmico (20,7% comparado al 14,3 de noviembre). Además, los animales consumieron más agua por día, con un menor percentil de agua pluvial recuperada.

