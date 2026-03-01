INTA 9 de Julio y Trybus Agro, convocan a su Recorrida por ensayos comparativos de rendimiento de Maíz

Durante estos días se llevan adelante la presentación de distintos ensayos de cultivos de maíz en el partido de 9 de Julio y la región, con el objetivo de conocer resultados a campo por parte del cereal.

En ese marco la Agencia INTA 9 de Julio informo que este próximo jueves 5 de marzo a las 8:30hs. habrá de realizarse su habitual Jornada A Campo con recorrida en las parcelas diseñadas de cada hibrido y marca de maiz del mercado.

La organización e invitación es por parte de la AER INTA 9 de Julio y Trybus Agro, empresa con la que el INTA local viene ya diseñando estos tipos de ensayos comparativos de rendimiento de maiz.

El lugar del ensayo es en un lote del Aero Club (con entrada Camino al Faizán) https://maps.app.goo.gl/MFZoqBBCpxBsQyV67 , la actividad es gratuita para una mejor organización se solicita una inscripcion previa, ingresando aqui: https://forms.office.com/r/ka6METY2Ei

Desde la AER INTA 9 de Julio informaron que este ensayo que se recorrera este jueves 5 de marzo, es parte de la Red de Evaluación de Maíz del norte de Buenos Aires – INTA