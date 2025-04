INTA 9 de Julio: La cosecha gruesa viene muy lenta en 9 de Julio producto de caminos anegados por agua o intransitables

La cosecha de maíz en el partido de 9 de Julio ya tendría que estar prácticamente finalizada, para esta altura del año. Mientras que el cultivo de soja de primera, debería estar ya en un 50% recolectado, sin embargo llegado al 30 de abril, el cereal estaría cosechado en la mitad del área sembrada, y en la oleaginosa no llega al 10% según datos reportados por productores.

Esto lo confirmaron desde la AER INTA 9 de Julio, que tras la consulta de El Regional Digital, su titular, Lic. Lisandro Torrens, comento que la cosecha «está avanzando lentamente, debido al piso del lote y a los caminos, donde el acceso a los lotes, cada día se está complicando, porque a medida que vamos sacando la producción, los caminos arreglados se van rompiendo nuevamente y es un cotidiano de tener que salir a ver por qué camino medianamente se puede sacar la producción», detallo.

Conforme detallo Torrens, «muchos productores han optado también por embolsarlo, eso también presenta una dificultad, porque el cereal y principalmente lo que es soja es un cultivo muy hidroscópico que absorbe mucho la humedad ambiente y la humedad que tiene el suelo, a medida que el sol sale y orea, esa humedad la absorbe el grano y está costando mucho sacar el cereal con una humedad que no tenga, inconvenientes a la hora después de almacenarla, informo y agrego por lo que se esta corriendo el riesgo de que de acá a tres meses tengamos que sacar sí o sí el cereal ese de la bolsa y tampoco contemos con los caminos, en condiciones como para hacerlo», subrayo.

Cosecha de soja

«La soja de primera te diría que recién esta semana se largó fuerte, por lo que queda mucho aun en el campo por cosechar. Los rendimientos, por lo que se está escuchando, son buenos cuando se habla de superficie cosechada. Obviamente cuando lo trasladamos a superficie sembrada, por ahí con esas pérdidas entre el 10% y el 20% que sufrieron los lotes, baja el rendimiento. Además hay costos extras en la sacada del cereal, como puede ser fletes con más kilómetros, camiones no completos», dijo.

En cuanto a rindes estimados, Lisandro Torrens, comento que «hay una importante disparidad, donde los rendimientos van a andar entre los 3.000 kilos y los 4.500 kilos, quedará en un promedio de 3.500 / 3.800 kilos», estimo.

Maíz

Por su parte en maíces, comento que @el ensayo de híbridos cosechado, y que se hace cada campaña, los rendimientos estuvieron entre 14.000 kilos, los maíces que más rindieron, a 8.000 kilos, por ahí aquellos maíces que sufrieron mucho el impacto del stress de altas temperaturas en enero».

Según el referente de INTA 9 de Julio, hay lotes que por ahí que no tienen tan buena capacidad productiva, que por ahí no pudieron almacenar toda el agua que llovió hasta antes de la afloración, en la etapa vegetativa, y sufrieron un poco más el stress y de enero, por lo que los rendimientos no fueron los esperados. Hoy los rendimientos promedio en 9 de Julio están siendo de 8.000, 9.000 kilos e

Girasol

Consultado sobre lo dejado por parte del cultivo de girasol en el distrito, que en esta campaña aumento en principio su superficie sembrada, segun Torrens, el promedio de rinde, incremento, por un lado por que se usaron buenos lotes agricolas, rendimientos que estuvieron en algunos casos por encima de los 4.000 kilos y los lotes que generalmente se destinaban a Girasol, que eran sus suelos con actitud productiva más escasa, donde entregan en promedio 1.500 kilos, en esta campaña manifestaron rendimientos de 2.000 kilos o mas, por lo que fue una muy buena campaña de Girasol, informo.

Ganaderia

Por ultimo y ante esta situacion de anegamiento en muchos lotes y caminos que se convierten en intransitables, Torrens dio un capitulo sobre ganaderia, donde aun no se ha podido sembrar las pasturas de invierno, otros han sembrado y se ha perdido superficie. A lo que hay que agregar hay productores tuvieron que achicar su hacienda, por no tener logística para sacar los animales del campo y a su vez la incapacidad de por ingresar alimentos al campo. Hay algunos campos que todavía no tienen acceso para llevar ni sacar ni llevar insumos y sacar ganado, esto si se está complicando», aseguro.

Torrens recordó que en el informe de INTA sobre la superficie afectada por inundación, de toda el área, el 87% son zonas ganaderas, esto quiere decir que se ha reducido mucho la superficie pastoril para lo que es la ganadería

Cultivos de invierno

Finalmente, Torrens refirió un capitulo a la siembra de cultivos de invierno 25-26, donde estimo que en trigo y cebada, la superficie podría estar incrementándose.

Según su evaluación los márgenes de trigo – soja de segunda son más beneficiosos que los márgenes de una soja de primera. Eso por un lado. Segundo, tenemos, creo que el agua garantizada como para tener una muy buena cosecha de fina tenemos la vertiente aumentado, se encuentra más próxima que lo que se venía viendo, obviamente tenemos mucha presión de los partidos vecinos con agua, por lo que creo que va a haber mucha superficie sembrada con cultivo de fina.