Instituto de Formación Docente Nº 4: Se realizo el acto de egresados

El viernes 19 de diciembre se llevó a cabo el acto de colación del Instituto De Formación Docente y Técnico N° 4 de 9 de Julio, en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad Académica de la Escuela Normal Superior.

El acto fue encabezado por la Directora Vanesa Lis Fernández, con la participación de la Directora de Educación Marisa Poratti, inspectores, concejales y consejeros escolares.

EGRESADOS 2025

Profesorado de Educación Primaria: Agustina Fernández; Yasmín Pereyra, Catalina Poncelas.

Profesorado en Educación Inicial: Agustina Bautista; Ana Cáceres; Jaquelina Ailén Cortés; Luna Del Pino; Micaela Anahí Luna; María Alicia Vega; Valentina Villalba; Cinthia Milagros Delgado.

Profesorado de Inglés: Brisa Alejandra Alvarez; Julia Farina.

Profesorado de Educación Especial con Especialidad en Discapacidad

Intelectual: Vanesa Baragioli; María Gisela Castaño; Marilina Di Gangi; Candela Impinnisi; Evelyn Marano; Claudia Mariani; Casandra Prim.

Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico: Guillermina Castro; Agustina Ferreyra; Camila Flores, Claudia Vanesa Fresnes; Jazmín Martínez; Agustina Mena; Lucía Monrrg; Florencia Petean; Milagros Rivero; Antonela Saratti; Georgina Tabarez; Micaela Torres; Victoria Yaconis.

Profesorado de Educación Secundaria en Historia: Paola Beatriz Celiz; Lucía Collado; Camila De Vuono; Jonathan González; María Sol López; Abril Palacios – Schell; José Ignacio Pizarro; Juliana Pizarro, Vanesa Tapia.

Tecnicatura Superior en Administración de Pymes: Juan Carlos Anito, Ludmila Benedetto; Patricia Alejandra Boufflet; Johanna Díaz;

Karen Gaspari; Rocío Goyeche; Lourdes Guerreño; María Sofía Machado; Bernardita Ocampo; Julia Ocampo.

Curso de Formación Profesional en Acompañante Terapéutico: Yamila Alejandra Arredondo; Yesica Barrera; Camila Caberta; Valentina Casabella; Mailen Agostina Chaves; Milagros Cerda; Virginia Soledad Guagliarello; Marisol Natalia Panebianco; Jimena Zabala.

Curso de Formación Básica en Inglés: Axel Batalla; Yamila Hardoy; María Gabriela Fernández; Daiana Méndez; Claudia Molinari; Adriana Salinas; Selena Pianovi; Milagros Prince; César Hernán Rey.