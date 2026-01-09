Inseguridad virtual: Advierte de una modalidad de fraude

Desde la Municipaldad de 9 de Julio se advierte a la comunidad por el aumento de estafas telefónicas y fraudes informáticos, que afectan principalmente a adultos mayores.

Conforme el informe de prensa, se detallo que en las últimas horas se detectaron intentos del conocido “cuento del tío”, donde los estafadores se hacen pasar por agentes municipales para ofrecer supuestos beneficios en el pago de tasas.

Ante ello, el area economica del Municipio informa y advierte que:

El Municipio NO realiza este tipo de llamados ni ofrece beneficios por teléfono.

Recomendaciones:

* No atender llamadas ni responder mensajes de números desconocidos

* Desconfiar especialmente de llamadas con característica 011 u otras sospechosas

* Cortar de inmediato ante cualquier consulta extraña

* Comunicarse solo por canales oficiales