Inseguridad bonaerense al palo: Asesinaron a una joven delante de su hermana policía en un intento de robo en Laferrere

Cuatro motochorros atacaron a dos hermanas de 23 y 24 años, una de ellas integrante de la Policía Bonaerense, en la localidad de Laferrere en La Matanza y asesinaron de un disparo en el tórax a la víctima civil, informaron desde la fuerza.

El trágico episodio de inseguridad se produjo en las últimas horas en Carcarañá y Ruta 21 cuando las dos hermanas se movilizaban en una moto Honda Tornado y frenaron en la vereda.

Casi al instante de que se detuvieran las dos jóvenes en la moto aparecieron cuatro asaltantes en dos ciclomotores y en el intento de robo se generó un forcejeo que fue captado por una cámara de seguridad.

En el hecho, la oficial de la Bonaerense, integrante de la UTOI, pero en disponibilidad, vestida de civil y franco de servicio, dio la voz de alto y uno de los delincuentes atacó las víctimas a disparos.

Internadas en una clínica

La oficial resultó baleada en la mano derecha y la hermana, Esmeralda Bustamante (23), resultó con una herida de bala en el tórax.

Las dos hermanas fueron derivadas a la Clínica Catán y la joven de 23 años perdió la vida.