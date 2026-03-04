Innovación maicera en Expoagro para llevar los rendimientos al máximo nivel

Expoagro será el marco ideal para que ILLINOIS Semillas, una de las marcas de maíz de GDM, presente su gran transformación estructural y comercial. Desde el año 2025, la compañía viene trabajado en su visión de futuro, exclusiva en el desarrollo y la venta de semillas de maíz.

Este nuevo objetivo estratégico incluye un fortalecimiento de su red de trabajo con distribuidores y la generación de mejores instancias de capacitación técnica para productores y asesores.

Entre las acciones centrales durante la feria, que funciona como la gran vidriera del sector agropecuario, la marca mostrará su nueva imagen visual y el lema que perseguirá los próximos años para ser protagonista del mercado maicero.

El lote como laboratorio

El gran atractivo de ILLINOIS Semillas en esta edición será su plot demostrativo, diseñado como un recorrido inmersivo sobre todo su portfolio, integrando calidad de siembra, plasticidad reproductiva e innovaciones tecnológicas.

Para detallar la propuesta de valor de este espacio, el gerente de Desarrollo de la marca, Jorge Pellegrino, explicó el enfoque que tendrá la marca en la muestra: «En nuestro stand, los productores podrán ver el impacto de la calidad de siembra, contrastando una implantación correcta versus una deficiente. Allí mediremos los umbrales de penalización de rendimiento y el costo económico real que conlleva el error en la distribución espacial de las plantas de maíz. Por otra parte, vamos a medir la plasticidad de los diferentes híbridos ante la variación de la oferta ambiental, mostrando de forma directa cuáles son sus mecanismos de compensación del rendimiento de nuestra genética».

Agenda de expertos y respaldo global

Como parte de este recorrido técnico, la marca organizó una nutrida agenda de charlas con referentes de primer nivel.