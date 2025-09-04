04/09/2025   Agro

Innovación en acción: cinco startups presentaron sus soluciones en el BCR Agtech Forum 2025

La primera Pitch Session del foro reunió a SIMA, DeepAgro, Wiagro, Silo Real y Antubay, que mostraron desarrollos tecnológicos aplicados al agro ante inversores, productores y referentes del ecosistema

La primera Pitch Session del BCR Agtech Forum 2025 se desarrolló en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y marcó uno de los momentos más dinámicos de la jornada. Moderado por Arturo Tuells (BCR), el panel contó con cinco startups que presentaron sus soluciones en segmentos breves y concretos, con foco en innovación tecnológica y transformación agroindustrial.

SIMA, representada por Andrés Yerkovich, expuso su plataforma digital que permite estandarizar el trabajo de los equipos de campo, centralizando datos y mejorando la comunicación entre productores y asesores. Con más de 400 clientes y 8 millones de hectáreas activas en la región, la herramienta busca agilizar los procesos de monitoreo y toma de decisiones.

DeepAgro, de la mano de Juan Manuel Baruffaldi, mostró su tecnología basada en inteligencia artificial que reconoce malezas en tiempo real y aplica herbicidas de manera selectiva. La solución permite reducir hasta un 74 % el uso de químicos, con beneficios económicos y ambientales, y ya se expande hacia Brasil y Estados Unidos.

En el campo del almacenamiento, Wiagro, con Martín Cordasco, presentó el primer silo bolsa inteligente del mundo, que integra sensores y conectividad satelital para digitalizar granos, evitar pérdidas y ofrecer trazabilidad conforme a las normativas internacionales. El objetivo es garantizar seguridad alimentaria y abrir nuevas alternativas de financiamiento.

Por su parte, Silo Real, encabezado por Delfín Uranga, explicó cómo su modelo permite convertir activos físicos del agro —granos, hacienda y tambos— en activos visibles, trazables y financiables. En 2024 digitalizaron activos por 600 millones de dólares y avanzan con su expansión en Brasil, Colombia y México.

Finalmente, Antubay, con Dan Balanofsky, presentó su sistema de generación híbrido de energía que combina fuentes renovables y convencionales para garantizar conectividad y seguridad en áreas rurales. Sus aplicaciones incluyen telecomunicaciones, monitoreo de silobolsas, estaciones meteorológicas y gestión de granjas, ofreciendo autonomía energética a los productores.

Todas las startups que participaron de esta primera Pitch Session forman parte de la BCR Startup Network, un programa impulsado por la Bolsa de Comercio de Rosario que brinda acompañamiento, posicionamiento e internacionalización a emprendimientos innovadores del agro y la tecnología, generando vínculos con inversores, empresas y organismos de todo el mundo.

