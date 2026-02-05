Innovación aplicada al corazón de la poscosecha: Presentan la primera silobolsa inteligente del mundo

Desde hace más de 30 años, IpesaSilo es referente en el sector agrícola y lidera el desarrollo de soluciones innovadoras para el almacenamiento de granos y forrajes, adaptadas a las necesidades del productor. Para la edición aniversario de Expoagro, la empresa argentina llega con una novedad que promete transformar la poscosecha: SiloSmart, la primera bolsa inteligente del mundo.

Desarrollada en alianza con Wiagro, una agtech argentina con proyección global, SiloSmart integra nanosensores de fábrica capaces de medir en tiempo real variables clave para la conservación de granos, como la temperatura, humedad intergranaria, concentración de dióxido de carbono (CO2), actividad biológica y alertas por roturas o vandalismo.

Gracias a su conectividad satelital, la información se transmite de manera continua y segura, incluso en zonas sin señal de celular. El productor recibe alertas inmediatas en su celular, computadora u otros dispositivos, lo que le permite tomar decisiones rápidas y seguras sobre su cosecha. Además, la plataforma digital de Wiagro ofrece integración con servicios de seguros, créditos, logística y trazabilidad, ampliando el valor de cada tonelada almacenada.

Soluciones para cada escala de producción

En la “Capital Nacional de los Agronegocios”, IpesaSilo ofrecerá toda su gama de soluciones para el agro, incluyendo productos destinados a cultivos intensivos, como polietilenos para invernaderos, mulching, geomembranas y soluciones para los sectores ganadero y lácteo. En su stand, representantes técnicos y comerciales estarán disponibles para asesorar sobre el uso de silobolsas en granos tradicionales y en aplicaciones no convencionales, como el cultivo de arroz.

El sistema de embolsado permite al productor ahorrar costos, optimizar su capacidad de almacenamiento y ganar tiempo. En su amplio portfolio de productos para Expoagro 2026, IpesaSilo incluirá también sus bolsas de 12 y 14 pies de diámetro, diseñadas para duplicar la capacidad de almacenamiento en relación a las tradicionales de 9 pies, pero ocupando sólo un 50% más de superficie.

Liderazgo argentino con proyección global

La muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región es también una ventana clave para el mundo, que, en términos de adopción de esa tecnología, aún tiene mucho por avanzar. Se estima que la mitad de la producción agrícola del país se almacena en silobolsas, pero que en otros países el porcentaje es mucho menor.

«Argentina es un referente mundial en el uso de esta tecnología y Expoagro nos permite mostrar ese liderazgo», destacó Pablo Seniow, miembro del departamento comercial de la empresa.

Con seis plantas de producción y seis depósitos estratégicamente ubicados en todo el país, IpesaSilo continúa fortaleciendo su infraestructura para responder a la creciente demanda, asegurando una distribución eficiente desde Tierra del Fuego hasta los principales centros productivos. De cara a Expoagro 2026, la firma espera consolidar también su presencia internacional.

Compromiso social

A través de la campaña «SiloRosa», IpesaSilo reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer. Por cada una de sus bolsas vendidas, la empresa dona 10 dólares a instituciones como Fundaleu y el Hospital Ramón Santamarina de Tandil.

Fuente: Expoagro