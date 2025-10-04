Inicio la segunda fecha con un empate entre San Agustin y Atletico 9 de Julio

Comenzó a disputarse la segunda fecha del Campeonato de Primera División «A» que organiza la Liga Nuevejuliense de Fútbol con el partido adelantado que se jugo este viernes 3 de octubre, donde en el Estado «Juan Angel Maldoando», el Deportivo San Agustín recibió a Atlético 9 de Julio en un gran partido que entregaron ambos equipos y que terminaron empatados 2 a 2.

Desde el arranque, Pedro Casey (ex Atlético 9 de Julio), a los 8 minutos, puso en ventaja a San Agustín, sin embargo un encendido Cardell, apago la alegría granate y empate segundo después, mientras que a los 29 minutos, Maya (ex San Agustin), puso en ventaja al equipo millonario. Cuando se cerraba el primer tiempo, a los 41 minutos, Ramiro Radiciotti, empataba para San Agustin.

El segundo tiempo se disputaron la pelota pero sin mayores riesgos para los arqueros Rodríguez y Azcona.

El adelantado de hoy sábado 4

Esta programado el encuentro entre el local San Martín quien recibirá a Atlético French, desde las 16.

El domingo 5 se completaría la fecha con Atlético La Niña – Libertad, Atlético Patricios – Once Tigres, Atlético Naón – El Fortín y Agustín Alvarez – Quiroga.

PROGRAMACION 2DA FECHA

SABADO 4

16.00 hs: San Martín – French. Arbitro: Mirko Rojas.

DOMINGO 5

16.00 hs: La Niña – Libertad. Arbitro: Enrique Márquez.

16.00 hs: Patricios – Once Tigres. Arbitro: Sebastián Bravo.

16.00 hs: Naón – El Fortín. Arbitro: Guillermo Bonello.

16.00 hs: Ag. Alvarez – Quiroga. Arbitro: Julio Márquez.

Los partidos de 4ta División comenzarán dos horas antes que los de 1era Divisió

Fotos: Pasion y Goles / FM Eco 97.1