Inicio la 5ta. Fiesta de la Bondiola Asada y del Choripán de Naon con la Huella Criolla

Durante hoy sábado 22 y mañana domingo 23, se desarrolla en la localidad de Carlos Maria Naon, la 5° Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola Asada. El evento cuenta con un muy buen menú musical, ferias de artesanos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica.

Como parte de las actividades culturales e inicio de la fiesta popular de Naon, unos 150 jinetes a monta de caballo y en sulky, largaron desde la intersección de Av. Mitre y Juan Domingo Perón, la 4ta. Huella a monta de caballo cuyo trayecto es 9 de Julio – Dennhey, llegando a Carlos María Naon aproximadamente a las 18:30hs.

La Huella criolla dio inicio a las 8:30hs con jinetes locales de 25 de Mayo, de Los Toldos, El Provincial, Tandil, y otras localidades del distrito. Para el medio día tienen pensado llegar a Dennhey, y a las 14:30hs parten hacia Naon.

La fiesta, sábado 22 y domingo 23

En cuanto a la fiesta naonese, a las 20hs harán el encendido del fogón criollo con música y baile, con estilo folklore, cuarteto y cumbia que se desarrollaran en sede del Club Porteño.

Mientras que este domingo 23 a las 11hs se realizara el desfile cívico en la localidad, almuerzo criollo y a las 14hs comenzaran a subir al escenario los primeros artistas invitados a esta 5ta. Fiesta de la Bondiola Asada y del Choripán, al que se suman actividades recreativas y espectáculos circenses.

Dentro de la grilla de artistas: están convocados, para hoy sábado 22, Marcos Parera, Los Chicos del Cuarteto, Los Gauchos de Bragado, Tony Ponce, Julio Insuperable, Marcos La Voz, Mauro Ismael, y cierran Sin Copa, un dudo folclórico femenino de Saladillo.

Para el domingo, desde las 14hs, Los Hermanos Sparano, Yuthiel, Bocha Lobosco, Chanta 4, Pyno El Bandido, Súpercaravana, Los Bagualeros, Mauro Ismael, entre otros.

Cómo llegar:

Desde la Ruta 65: Tomar la Ruta 70 hacia Carlos María Naón (aprox. 15 km de camino consolidado).

Desde la Ruta Nacional 5: Considerar las bajadas a Olascuaga (cerca del km 231) o a Dennehy (cerca del km 240