Iniciativa literaria: Impulsan una «suelta de libros» en la ciudad

Durante el mes de enero, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Educación, impulsa una propuesta abierta a la comunidad bajo la consigna “Suelta de Libros”, destinada a fomentar la lectura y el acceso a materiales educativos.

La iniciativa invita a los vecinos a acercarse y elegir libremente ejemplares disponibles de distintos géneros, entre ellos ficción, no ficción, materiales didácticos y lecturas en general, pensados para todas las edades.



La actividad se desarrolla en la sede de la dirección de Educación Municipal, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas.

Desde el área se destaca la importancia de promover el hábito de la lectura y facilitar el acceso a libros como herramienta de aprendizaje, entretenimiento y crecimiento personal, especialmente durante el período de receso estival.