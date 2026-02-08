Informe oficial: Aumentó el consumo de carnes por habitante durante 2025

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que durante 2025 el consumo total de carnes en Argentina creció un 3,85% interanual.

De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, hubo un incremento de 112,16 kg consumidos per cápita en 2024 a 116,4 kg, consolidando la tendencia de aumento del consumo interno.

El crecimiento se observó en las tres principales categorías:

•Carne bovina: de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (+2,94%)

•Carne aviar: de 46,25 kg en 2024 a 47,68 kg en 2025. (+3,07%)

•Carne porcina: de 17,42 kg en 2024 a 18,89 kg en 2025. (+8,44%)

Más futuro

Por otro lado, cabe mencionar que este incremento en el consumo de las 3 carnes es el más alto tomando la serie 2020-2025.

Estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes, consolidando una tendencia estructural de los últimos años.