Informe de Defensa Civil 9 de Julio: Jornada con lluvias y tormentas variadas

A lo largo del sábado 29 se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente sobre el centro y la franja norte bonaerense. Durante la madrugada, la mañana y la tarde, algunas de estas tormentas pueden ser localmente fuertes, avanzando de oeste a este sobre sectores del centro, noroeste y norte de la provincia.

Aunque persiste un grado de incertidumbre, de manera localizada podrían registrarse ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y, principalmente, chaparrones de lluvia muy intensos capaces de generar acumulados significativos.

Domingo 30

Hacia la madrugada del domingo se prevén condiciones nuevamente inestables sobre el norte de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo del domingo se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, especialmente sobre la franja norte bonaerense. Durante la madrugada y la mañana, algunas de estas tormentas pueden ser localmente fuertes, avanzando de oeste a este sobre sectores del noroeste y norte de la provincia.



