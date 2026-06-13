YPF Aviación de Grupo Guazzaroni Greco fue proveedor de Aero Combustible de Agro Activa Vuela

Cada edición de Agro Activa Vuela, la empresa Grupo Guazzaroni Greco a traves de su unidad YPF Aviación despliega una logística para atender la provisión de combustible para Aero naves que llegan a la muestra. El Grupo tiene la responsabilidad de proveer JET A1 a aviones de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Lo hace desde su Aero Planta con base en 9 de Julio.