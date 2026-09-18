3er. Outlook del Mercosur: Se conocerá cual es la proyección de la Campaña Gruesa 26/27

El próximo martes 22 de septiembre se realizará la edición número 10 del Lanzamiento de la Campaña Gruesa, el congreso en el que la Bolsa de Cereales presentará sus primeras proyecciones para la campaña agrícola 2026/27 y que tendrá como uno de sus ejes centrales una mirada regional sobre el futuro del agro del Mercosur hacia 2036.

Con la participación del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía (SAGyP) de Argentina, el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) de Brasil, y especialistas de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), CIARA-CEC y VISEC, el encuentro combinará las perspectivas de producción, clima, economía y contexto global que marcarán el rumbo de la nueva campaña, con el 3er Outlook del Mercosur, un análisis de largo plazo sobre la integración regional, su inserción en los mercados globales y las proyecciones productivas y comerciales del bloque a diez años.

La apertura institucional estará a cargo de Ricardo Marra, Presidente de la Bolsa de Cereales, junto a una autoridad del Gobierno Nacional.

La jornada continuará con el panel «La nueva campaña: perspectivas y desafíos para el agro argentino», que pondrá el foco en las perspectivas para la campaña gruesa 2026/27, sus principales variables productivas y económicas, los desafíos del nuevo ciclo agrícola y el aporte del agro a la economía argentina 2027. La presentación estará a cargo de Ramiro Costa, Gerente General de la Bolsa de Cereales.

El eje «Mercosur 2036» se desarrollará a lo largo de dos paneles. El primero, dedicado a los resultados del 3er Outlook Mercosur, permitirá conocer la evolución esperada de la producción y el comercio agropecuario regional, el potencial de crecimiento y el aporte del agro a la integración regional. Estará a cargo de Nicolás Jorge, Economista de la Bolsa de Cereales, con la participación de Carlos Romero, representante de FAO Argentina y de Valeria Piñeiro, Directora de Cooperación Técnica del IICA.

El segundo estará dedicado a la visión y la agenda de los gobiernos: los desafíos comunes, las oportunidades de integración y las prioridades de política pública de la región, con la participación de alto nivel de Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina, y Cleber Oliveira Soares, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil.

El cierre estará dedicado a «El futuro del comercio agroindustrial: tendencias, riesgos y oportunidades», que reunirá distintas perspectivas sobre los factores que definirán el escenario del comercio agroindustrial: el comercio internacional y la geopolítica, con Maximiliano Moreno, Director de la Fundación INAI; la bioenergía y los biocombustibles, con Gustavo Idígoras, Presidente de CIARA-CEC; la trazabilidad y sostenibilidad, con foco en las plataformas VISEC y CRAV., con Josefina Vecino Beauge, Coordinadora General de VISEC.

El panel también abordará las nuevas las nuevas tendencias en la demanda mundial de alimentos, con Mercedes Nimo, Asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, SAGyP; y la presentación del Hub «NAIVA — Construyendo una agenda para el agro que viene», a cargo de Daniel Pelegrina, Director de Relaciones Públicas Institucionales de la Universidad Austral.

Así, el Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27 y el 3er Outlook del Mercosur articularán dos perspectivas complementarias: una mirada sobre las condiciones que acompañarán el inicio de la nueva campaña agrícola y otra, de largo plazo, sobre el posicionamiento del agro del Mercosur, su integración regional y sus oportunidades de inserción en los mercados globales hacia 2036.

El encuentro comenzará con la acreditación a partir de las 8.30 hs. y el inicio del Congreso a las 9.00 hs., con inscripción previa en https://bit.ly/4gYiehK.

El programa completo puede consultarse en https://www.perspectivasagricolas.com.ar/agenda-campana-gruesa-26-27/.

Para más información, ingresar en www.perspectivasagricolas.com.ar o dirigirse a eventos@bc.org.ar.