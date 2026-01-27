Informan de cambios en la aplicación de la vacuna Triple viral, como así también el cronograma de vacunación 2026

Desde el Área de Inmunización, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio se informa a la comunidad un cambio importante que rige a partir del 1º de enero de 2026 en relación a la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren altos niveles de cobertura para evitar su reemergencia.

A partir de 2026, se adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, quedando establecido el siguiente esquema:

Niños y niñas nacidos a partir del 1º de julio de 2024: la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad.

Niños y niñas nacidos antes del 30 de junio de 2024: continuarán con el esquema anterior, aplicándose la segunda dosis a los 5 años de edad.

El objetivo de esta nueva disposición es brindar mayor protección en edades tempranas y evitar complicaciones graves, disminuyendo el riesgo de brotes y nuevas epidemias en el país.

Desde el área de Inmunización se informa además el cronograma 2026 de vacunación para niñas y niños de 12 a 18 meses y 5 años, que se desarrollará en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) urbanos, de acuerdo al siguiente esquema y horarios de atención en los CAPS son de 8 a 18 horas.:

CIC: lunes (French N.º 702 – Tel. 610038)

Sabín: lunes ( Yrigoyen y Pueyrredón – Tel. 610031)

Nuevo Alborada: martes (Alsina casi esquina Chacabuco; Tel. 610030)

Barrio Parque: miércoles (Cavallari 140 – Tel. 610035)

Moscato: jueves (Alte. Brown 900 – Tel. 610034)

Barrio Luján: viernes ( Eva Perón y Agustín Álvarez – Tel. 610033)

Si bien la vacunación se aplica a demanda, se solicita a pedir turno previamente, con el fin de lograr una mejor organización y asegurar la correcta administración de las dosis. La vacuna Triple Viral forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria.