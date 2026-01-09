Industria Nacional: Una empresa de maquinaria agrícola innovo en la precisión de sembrar de manera mas eficiente

Indecar desarrolló un nuevo fondo dosificador para su sembradora Neo Air Drill Precision Plant, una innovación orientada a mejorar la precisión de siembra en grano fino, pasturas y fertilizantes. El nuevo sistema introduce un diseño de cuatro fondos más pequeños —en reemplazo de los dos utilizados anteriormente— que facilitan el recambio y permiten una mayor adaptabilidad según el cultivo y la configuración de trabajo.

El fondo dosificador se destaca por la incorporación de rodillos de aletas helicoidales, un avance tecnológico clave para lograr una dosificación homogénea y un correcto distanciamiento entre granos, especialmente en cultivos como soja, donde la uniformidad de implantación resulta determinante para maximizar el rendimiento. Con este sistema, cada grano se dosifica de manera precisa y uniforme a lo largo del surco.

Además, la Neo Air Drill cuenta con una roldana individual por hilera, una característica fundamental que asegura que todas las líneas de siembra mantengan el mismo nivel de dosificación y uniformidad en todo el ancho del lote. Las roldanas son intercambiables y se ajustan según el tamaño del grano, lo que permite optimizar la dosificación en cultivos de grano fino como alfalfa, camelina, trigo, cebada, avena y soja.

Otra de las mejoras incorporadas es la utilización de mandos hidráulicos independientes, que permiten trabajar con dosis variable tanto en siembra como en fertilización. Según la configuración de los conjuntos de siembra, el sistema habilita dosis variable manual o por mapeo en granos finos, soja y fertilizantes, ampliando las posibilidades de manejo agronómico y eficiencia en el uso de insumos.

Una vez dosificados, los productos ingresan a una bandeja mezcladora, desde donde son succionados por la acción de un venturi individual e incorporados al ducto de aire a presión que los transporta hasta el cuerpo de siembra. Los venturis, de diseño exclusivo Indecar,, generan el efecto de succión por debajo de la caída del material proveniente de la tolva, eliminando la necesidad de utilizar cajones presurizados.

Estos venturis reducen su sección en un 65%, lo que permite generar una velocidad óptima del flujo de aire y asegurar que cada grano llegue a destino de manera precisa y continua. A su vez, la máquina permite manejar el flujo de aire, un factor clave para lograr una distribución uniforme entre hileras y a lo largo del surco.

“Este desarrollo nos permitió mejorar significativamente la uniformidad de distribución, que históricamente fue uno de los puntos críticos de los sistemas air drill”, explicó el ingeniero Andrés Méndez. “La combinación de roldanas intercambiables, mandos hidráulicos independientes y venturis de diseño propio nos da mayor control sobre la dosificación y la adaptación a distintos cultivos y esquemas de manejo”, agregó.

Con este nuevo fondo dosificador, Indecar continúa profundizando su enfoque en tecnología aplicada a la precisión de siembra, incorporando soluciones que mejoran la eficiencia operativa y el control del proceso de implantación en distintos sistemas productivos.