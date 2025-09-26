Incendio en un geriátrico: una persona fallecida, dos en grave estado y 24 trasladadas al HIGA

En la ciudad de Junin, más de 20 personas mayores que se encontraban alojadas en un geriátrico situado sobre calle Alberdi al 2000 debieron ser trasladadas al HIGA tras desatarse en el lugar un incendio, informo el diario La Verdad on line.

El hecho tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de este viernes, y según las informaciones iniciales a las que accedió este medio, al menos cuatro ancianos padecieron principio de asfixia.



Fuentes oficiales confirmaron que una persona falleció y hay al menos dos más «en estado grave».

Por otro lado se supo que personal del Cuerpo de Bomberos local trabajó en el área afectada junto a personal de Defensa Civil y del servicio de Policía.

Las causas del origen del foco ígneo son materia de investigación de los peritos.

Informe del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” de Junín

Hasta el momento se registra el fallecimiento de una persona. Cuatro pacientes presentaron cuadros críticos, de los cuales dos fueron derivados a establecimientos privados locales y dos permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital. Otros 19 pacientes con lesiones leves a moderadas continúan en observación e internación en el mismo centro de salud, mientras que tres de este grupo fueron trasladados.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.

Cabe señalar que la institución donde se produjo el incendio no contaba con habilitación vigente y había recibido apercibimientos municipales y provinciales para que regularizara du situación, cuestión que ya se encuentra con las actuaciones judiciales correspondientes.