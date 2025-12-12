Incendio de un camión de transporte de paquetería en ruta 5 km 395

Un incendio de grandes dimensiones destruyo por completo a un transporte de paquetería que se movilizaba por ruta nacional 5, en el kilometro 395, en la tarde de este jueves 11.

Producto del incendio, el chofer y su acompañante que son de Berazategui y resultaron ilesos. El vehículo es un Mercedes Benz tipo furgón que transportaba paquetería, con dominio ilegible.

El tránsito permaneció cortado hasta alrededor de las 19 horas. Trabajaron en el lugar, Bomberos Voluntarios de Juan José Paso.

Fuente: Radio Mágica Digital