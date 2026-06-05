Incendio de auto en ruta 65, intervinieron Bomberos de Dudignac

En la noche de este jueves una dotación de seis hombres del Cuartel de Bomberos Dudignac, debió intervenir en un incendio en un automóvil marca Volkwasgen color gris, el cual se incendio.

Conforme detallo el Jefe del Cuerpo de Bombeos de Dudginac, Oscar Auza, a la hora 23, se recibió un llamado de emergencia donde el vehículo se había incendio, hecho que se dio a la altura del denominado «alteo» de dicha ruta, y donde al llegar se encuentran con un incendio generalizado en el vehículo, sin embargo lo llamativo es que no había ninguna persona tanto en el interior como en cercanías, ante ello, los efectivos de bomberos procedieron a cortar el suministro de gnc y la extensión del incendio.

En el lugar se hizo presente personal de la Sub Estación de Policía Dudignac, y luego se constato que el automóvil siniestrado es propiedad de un vecino de la planta urbana de Dudignac