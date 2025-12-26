Imprudencia al volante: 97 personas dieron positivo de alcoholemia en controles nacionales

Al menos 97 personas dieron positivo en alcohol en sangre durante la Nochebuena en operativos simultáneos realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en distintos puntos del país.

La retención de licencias y el retiro preventivo de los infractores forman parte del protocolo vigente durante operativos masivos, y se aplican de manera inmediata para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Los operativos continuarán en distintos puntos del país durante toda la jornada del 25 de diciembre, y se replicarán la semana próxima en la fiesta de Año Nuevo. Asimismo, los controles se mantendrán a lo largo de la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales centros turísticos de Argentina.

Rutas nacionales y provincias que adhieren

La Ley de Alcohol Cero al volante alcanza a todos los conductores de vehículos particulares a nivel nacional. La medida, promulgada en mayo de 2023, eliminó el tope de 500 miligramos de alcohol por litro de sangre permitido para cualquier tipo de vehículo y de 200 miligramos para motocicletas o ciclomotores y habilita presencia cero de sustancias.

La normativa, incluye los siguientes puntos claves en el país:

Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir

sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

La normativa de Alcohol Cero en Argentina fue implementada a su vez por varias provincias y municipios, buscando reducir la siniestralidad vial provocada por el consumo de alcohol.

Las provincias que cuentan con esta normativa son: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.