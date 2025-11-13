Impacto en la salud: Vecinos preocupados y ocupados piden una audiencia con la Intendente Gentile por el accionar de motociclistas en horas nocturnas

Desde hace varias semanas a pesar de los informes oficiales de contra restar el accionar de motociclistas en horas nocturnas con picadas y los denominados cortes de caños de escape, la situación parece que no mejora, y vecinos están empezando a organizarse por un en hablar con las autoridades políticas del Municipio y de Policía Comunal de 9 de Julio, por otro lado, hay algunos hasta hablan de tomar acciones. Por ahora no encuentran solución, pero aseguran que van por más, hasta encontrar respuesta.

Desde El Regional Digital esta semana mantuvo una reunión con un grupo de vecinos, que residen en Ciudad Nueva y del centro de la ciudad, todos coinciden en algo, impacta en la salud de las personas y hasta aseguran que el ruido que generan estas motos en animales como los perros, ya que lo altera, aseguran. Prohibimos el uso de pirotecnia por el ruido sonoro de esto, pero no controlamos motos, aseguro un vecino y que se puede escuchar en el audio que acompaña esta nota.

«La situación es caótica, ya hace años que viene increciendo el tema de las motos y esto se ha agudizado hace dos años, sin control, hacen lo que quieren, van donde quieren, como quieran, no lo para nadie, no dejan dormir, no dejan vivir, hasta se enojan cuando uno les grita o les dice algo, y como van en masa, por ahí atacan, o sea no los puede parar», sintetiza uno de los vecinos con los que hablo El Regional Digital.

El grupo de vecinos tiene temor y hasta pidió reserva de identidad. Recientemente mantuvieron una reunión recientemente con autoridades policiales de 9 de Julio y de la que participo el subsecretario seguridad, Walter Depaoli, en quien esperaban encontrar una respuesta, y bien lejos de ellos, aseguran que se les rio en la cara y se fue enojado por que le dijeron cosas que no le gusto. Escuchar audio y leer nota presentada en el Municipio

Como consecuencia de esto, los vecinos ayer miércoles presentaron en Mesa de Entrada de la Municipalidad una solicitud de audiencia con la señora intendente, María José Gentile, y evalúan presentar una nota idéntica ante el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, con el fin de encontrar respuesta.

En 9 de Julio se cuenta con una ordenanza municipal que faculta al Juzgado de Faltas habilitar allanamientos y secuestro de estas motos en domicilio de las personas identificadas y puesta bajo la órbita de la Justicia a estas personas que incumplen con la ley de transito.