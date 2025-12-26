Hoy viernes 26 se realiza la Carrera Nocturna 5K

La dirección de deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio y el Club Atlético 9 de Julio invitan a participar de la Carrera Nocturna 5K, que se realizará el viernes 26 de diciembre.

La largada será a las 21:30 desde las instalaciones del Club Atlético, mientras que el cierre de inscripción está previsto para las 21:00, y la acreditación de atletas dará comienzo a las 20 hs. La competencia contará con categorías cada 5 años, para garantizar una participación amplia y equitativa.

El evento será a beneficio del Taller Protegido “Nacimos para Ti”, por lo que cada corredor aportará también a una causa solidaria.