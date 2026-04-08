Hoy Miércoles 8, Dia Mundial de la Actividad Física: se desarrollan actividades

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada 6 de abril por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar de una jornada abierta con propuestas deportivas y recreativas para todas las edades.

En este contexto, mañana miércoles 8, de 18 a 20 horas, se llevará adelante una jornada especial sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, organizada en conjunto con el CEF N° 101.



Durante el encuentro se desarrollarán clases de funcional destinadas a adultos y adultos mayores,

además de propuestas deportivas como vóley, básquet, cestoball y boccia, junto a caminatas y actividades recreativas pensadas para los más chicos.

La actividad física no se limita al deporte competitivo, sino que abarca todas aquellas acciones que implican movimiento corporal, como caminar, andar en bicicleta, bailar o participar de juegos. Incorporar al menos 30 minutos diarios de actividad moderada genera importantes beneficios para la salud, tanto a nivel físico como emocional, ayudando a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Se invita a todos los vecinos a sumarse y disfrutar de esta propuesta, que busca promover hábitos saludables, el encuentro comunitario y el bienestar integral.