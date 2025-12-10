Hoy asumen los nuevos concejales y hay hermetismo en quien presidirá el Concejo Deliberante

Hoy miércoles 10, la presidencia del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio a las 20 horas, en la Sala de Sesiones convoco a la Sesión Preparatoria, en la que asumirán los nueve concejales electos en elecciones legislativas del 7 de septiembre de 2025. Previamente a la hora 10, el Consejo Escolar procederá al recambio de consejeros.

De esta manera dejan la banca de concejal, los siguientes vecinos: Ana Paula D´Elia (PRO), Raúl Zapata (PRO), Mariela Anca (UCR), José Mignes (PJ), Natalia Bazterra(PJ), y Sebastián Malis (PJ).

Tambien quienes culminan sus mandatos y fueron reelectos por 4 años, el pasado 7 de septiembres, son Ignacio Palacios, Marcela Regalía (UCR) y Pablo Giacomino (LLA).

Presidencia

Tal como comentáramos en nota anterior es una incógnita de quien presidirá el legislativo local, ya que se estaría dando un acuerdo en que no recaiga dicho cargo en el Bloque La Libertad Avanza, quien gano la elección de medio termino el pasado mes de septiembre.

En este sentido, se dará una votación divida o no, para elegir el nuevo presidente del Concejo Deliberante de 9 de Julio.

CONCEJALES ELECTOS

LA LIBERTAD AVANZA: Héctor Carta, Vanesa Paladino y Pablo Giacomino.

FUERZA PATRIA: María Elena Defunchio, Héctor Bianchi y Nancy Grizutti.

NUEVOS AIRES (UCR): Ignacio Palacios y Marcela Regalía.

SOMOS (PRO): Pablo Bonfiglio.

CONTINUAN SUS MANDATOS

Por dos años seguirán en sus bancas Julio Bordone, María Inés Ormaechea, Cesar García, Marisel Unanua (PRO); Eduardo Moscato (UCR); Julia Crespo, Esteban Naudín (UXP), Luis Moos, Sol Ormaechea (LLA).

Al ser reelectos seguirán en el Concejo (por cuatro años) Ignacio Palacios, Marcela Regalía (UCR) y Pablo Giacomino (LLA).

Como queda la conformación de los Bloques que integran el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio

BLOQUE LLA

Luis Moos.

Sol Ormaechea.

Héctor Carta.

Vanesa Paladino.

Pablo Giacomino.

BLOQUE UNION POR LA PATRIA

Julia Crespo.

María Elena Defunchio.

Esteban Naudín.

Héctor Bianchi.

Nancy Grizutti.

BLOQUE UCR

Ignacio Palacios.

Marcela Regalía.

Eduardo Moscato.

BLOQUE PRO

Pablo Bonfiglio.

Julio Bordone.

María Inés Ormaechea.

Cesar García.

Marisel Unanua.