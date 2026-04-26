Horror en Villa Ballester: hallan ocho fetos en una clínica tras la búsqueda de una niña desaparecida

Un operativo iniciado por una denuncia de abuso y desaparición en el norte del país derivó en un macabro hallazgo en el conurbano bonaerense. Durante un allanamiento en la Clínica Santa María, ubicada en la localidad de Villa Ballester, efectivos policiales encontraron ocho fetos humanos ocultos en bolsas de residuos en el depósito del establecimiento.

La investigación se originó a partir de un pedido del Poder Judicial de Santiago del Estero. Las autoridades buscaban a una niña de 12 años que cursaba un embarazo de 32 semanas, producto de una violación, y que había desaparecido de su provincia junto a su madre. Las tareas de inteligencia de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense permitieron rastrear a ambas hasta el centro de salud en el partido de San Martín.

El operativo y el hallazgo

Al arribar al lugar, los investigadores se toparon con una serie de irregularidades. Inicialmente, el director de la clínica negó la presencia de la menor y su progenitora. Sin embargo, ante la insistencia de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas, se procedió a una verificación interna que confirmó que ambas estaban internadas. Para ese momento, la niña ya había dado a luz, pero su madre manifestó desconocer el paradero y el estado de salud del recién nacido.

Ante el riesgo inminente de una maniobra de sustracción de menores, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia. Al ingresar con la orden judicial, se informó que la menor y su madre se habían retirado del lugar tras recibir el alta médica apenas horas antes.

Fue durante la inspección técnica del edificio que el personal policial localizó en un depósito los restos biológicos distribuidos en bolsas de consorcio. Según fuentes judiciales, dos de los fetos presentaban signos de desmembramiento, lo que refuerza la hipótesis de que en el lugar se realizaban prácticas sistemáticas fuera de la ley.

En el lugar se secuestró documentación clave, incluyendo registros internos y anotaciones manuscritas que podrían revelar la habitualidad de estos procedimientos. Todo el personal presente fue identificado y se ordenaron pericias genéticas para determinar el origen de los restos hallados.

Fuente texto e imagen: Infocielo