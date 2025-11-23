Horror en Rio Negro: Tenia libertad condicional, salió de fiesta, choco y mato una familia

Se conocieron nuevos detalles en torno a la brutal tragedia de la Ruta 22 en Río Negro, donde cuatro personas fallecieron. Axel “Chinito” Araneda, el conductor que chocó a la camioneta de la familia, tenía libertad condicional, había salido de fiesta y estaba alcoholizado.

Según reconstruyó la investigación, Araneda pasó la noche en un boliche de Cipolletti. Testigos describieron que se lo vio reiteradamente en la barra, consumiendo alcohol, y en la pista de baile junto a un grupo de amigos.

Se fue en una camioneta Amarok sin patente y subió una selfie a su cuenta de Instagram minutos antes de matar a la familia.

Araneda había sido condenado en 2019 por causas vinculadas al narcotráfico, cuando su nombre apareció asociado a redes de tráfico en la zona de Allen, tras la caída del Clan Montecino y la detención de Héctor “Condorito” Dávila.

El choque ocurrió cuando la Amarok conducida por Araneda impactó violentamente contra una Ford EcoSport detenida en la banquina. La familia que viajaba hacia Las Grutas planeaba aprovechar el fin de semana largo: Liliana Cocuzza —una médica muy querida en Catriel—, su hija Carina y sus dos nietos menores. Todos murieron en el acto debido a la magnitud del golpe.

El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez, esposo de Cocuzza, quien había bajado del auto para ajustar el equipaje. Permanece internado en el hospital de Allen.

La pregunta es: ¿por qué estaba libre Araneda? Una tragedia que se pudo haber evitado

