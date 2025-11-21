Hogar del Niño, Balance anual, obra, agradecimientos y pedido de presupuestos

El Hogar del Niño de 9 de Julio informa a la comunidad que días atrás se realizo la reunión mensual de la comisión directiva, realizando un balance del año de cada una de sus actividades, Feria Americana, Calesita, eventos especiales (bingos, fogones, jornadas deportivas, remates) actividades educativas, siendo destacable la gran actividad en todo el año y todas de gran saldo positivo tanto en lo económico como en lo social.

Su presidente, el Cdor. Santiago Falco expreso: “es importante que nos anticipemos al ultimo mes del año, para hacer un balance de nuestras actividades y logros en este período que, sin duda, han sido un viaje lleno de desafíos, satisfacciones y metas cumplidas. Gracias a la solidaridad, el compromiso y el esfuerzo de todos, logramos superar dificultades y nos encaminarnos a cerrar el año con un saldo muy favorable” y además expreso: ”quiero destacar el esfuerzo de nuestro equipo de voluntarios, quienes dedicaron su tiempo y energía para acompañar a los niños en sus tareas escolares y en su desarrollo personal. Su compromiso ha sido fundamental para crear un entorno cálido y acogedor, donde cada niño se sienta valorado y querido”.

Recordemos que el Hogar del Niño es una asociación civil sin fines de lucro, que no depende del estado, y que no recibe becas, apoyo, o subsidios municipales, provinciales, ni nacionales, por eso es un doble desafío no solo mantener el nivel de servicio a los niños, si no también seguir recuperando terreno en lo edilicio proyectando la recuperación del salón de fiestas y hacer la vereda nueva.

En este 2025 comenzaremos a refaccionar el viejo salón de fiestas del Hogar, que con empeño, lograremos poner en condiciones, habilitándolo para fiestas. Sera otro icono nuevejuliense que reflotaremos (como la Calesita del Parque o el Propio comedor del Hogar) brindando un servicio para la comunidad que podrá contar con un salón de fiestas con importantes descuentos para los socios protectores. Recordemos que es UNICAMENTE POR DEBITO AUTOMATICO, NO EFECTIVO, dando trasparencia y trazabilidad a los pagos.

Por ultimo, queremos invitar a un concurso de precios, a fin de lograr la mejor cotización, para la refacción de la vereda del hogar (levantar la existente y hacer una nueva). Se deberán dirigir al Hogar, de lunes a viernes de 8:30 a 17hs, para interiorizarse de las condiciones (mts2, forma de trabajo, planos, pago efectivo, plazo de realización).

Las propuestas serán entregadas en sobre cerrado , que se abrirán y evaluaran en la próxima reunión de comisión directiva ( miércoles 10 de diciembre ) determinando al ganador y a la segunda mejor oferta. (todos los oferentes podrán estar presentes).

Desde el Hogar del Niño queremos agradecer a todos los colaboradores, empresas y particulares, a la comisión directiva y a la comunidad en general, con este espíritu seguimos trabajando para el bienestar de nuestros chicos del Hogar del Niño.