Hockey Masculino: Atlético 9 de Julio logro un valioso empate

Se disputo este domingo 26 los partidos del certamen de hockey masculino de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, tres en nuestra ciudad y dos en Lincoln.

En cancha del Club Atlético 9 de Julio, el local recibió la visita del Club Social, de Junín y protagonizaron un muy disputado partido, donde los millonarios entregaron todo ante un duro rival como es Social. El partido termino empatado 1 a 1,

El equipo formó con Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, Braian Etcheverry, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca, Ramiro Montini, Matías Rizzo, Julio Rodríguez, Juan Manuel Rossi y Walter Rossi. DT Gonza Cancelleri, PF Pupi Rossi, AT Trini Iturralde.

Previamente jugaron Saladillo H.C. con San Martín (Pehuajó) y Argentino (T. Lauquen) con Sarmiento (Junín).

Próxima fecha el 24 de mayo en T. Lauquen vs 25 Hockey (25 de Mayo)